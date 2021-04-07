- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية في العالم إلى مستوى قياسي غير مسبوق قدره تريليوني دولار حتى أمس الاثنين، بدعم بيتكوين.
جاءت الزيادة في القيمة السوقية للعملات الرقمية مدعومة بالأداء القوي لعملة بيتكوين التي وصلت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار لمدة أسبوع واحد وارتفاع قيمة العملة إيثر، وذلك بحسب الألمانية.
وتمثل عملة بيتكوين أكثر من نصف إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية. وشهد العام الحالي زيادة قيمة بتكوين بنسبة 100% ليسجل أفضل أداء للعملة الرقمية.
وجرى تداول العملة الرقمية الأشهر في العالم بسعر 57726 دولار. كما ساهمت عملة إيثر ثاني أشهر عملة رقمية في السوق في زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القيمة السوقية للعملات الرقمية تصل إلى تريليوني دولار بدعم بيتكوين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.