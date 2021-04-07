مال وأعمال

القيمة السوقية للعملات الرقمية تصل إلى تريليوني دولار بدعم بيتكوين

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CairoBank

وكالات _ وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية في العالم إلى مستوى قياسي غير مسبوق قدره تريليوني دولار حتى أمس الاثنين، بدعم بيتكوين.

جاءت الزيادة في القيمة السوقية للعملات الرقمية مدعومة بالأداء القوي لعملة بيتكوين التي وصلت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار لمدة أسبوع واحد وارتفاع قيمة العملة إيثر، وذلك بحسب الألمانية.

وتمثل عملة بيتكوين أكثر من نصف إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية. وشهد العام الحالي زيادة قيمة بتكوين بنسبة 100% ليسجل أفضل أداء للعملة الرقمية.

وجرى تداول العملة الرقمية الأشهر في العالم بسعر 57726 دولار. كما ساهمت عملة إيثر ثاني أشهر عملة رقمية في السوق في زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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