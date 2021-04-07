أغذية الإماراتية توافق على الاستحواذ على 75% من شركة أطياب في مصر

وكالات _ وافق مجلس إدارة مجموعة أغذية الإماراتية على الاستحواذ غير المباشر على حصة 75.02% في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وستقوم الشركة بشراء شركة الإسماعيلية من عطيتو أحمد أبوعراقي رسلان ويوسف عبدالله يوسف نجيدة ومساهمين أقلية آخرين، وذلك بمقابل 75.02% من قيمة المؤسسة البالغة 3.2 مليار جنيه مصري (أي ما يقارب 752 مليون درهم) والتي ستخضع بالشكل المتعارف عليه للتعديل بعد إتمام الصفقة، وذلك فيما يتعلق بالنقد والديون والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

وسيتم تأسيس شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل من الشركة برأس مال اسمي كشركات ذات مساهمة محدودة في سوق أبوظبي العالمي من أجل الاستحواذ على نسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية من خلال هاتين الشركتين (الشركتين التابعتين).

ووافق مجلس إدارة الشركة على إبرام اتفاقية بيع وشراء فيما يتعلق بالصفقة، بما في ذلك أية وثائق ذات علاقة، وتخويل كل من رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بالتوقيع على هذه الوثائق.

وتمت الموافقة على إعطاء كل من رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، كامل الصلاحية والسلطة لاتخاذ كل الإجراءات التي قد يراها أي شخص، وفقاً لتقديره المطلق، ضرورية أو مناسبة لإتمام بنود الصفقة.

وقالت مجموعة أغذية الإماراتية، إن هذه الصفقة ستضعها في صدارة قطاع اللحوم المجمدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوقعت أن تحقق الصفقة قيمة ملموسة للمساهمين في مجموعة أغذية بشكل فوري وعلى المدى الطويل، حيث سينجم عنها منافع كبيرة على صعيد تكامل التكاليف والإيرادات، وتوسع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من شبكة توزيع موسعة عبر الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت الشركة أن إتمام الاستحواذ سيكون رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي 4 علامات تجارية، وهي “أطياب” و”ميتلاند” و”شيكيتيتا” و”فرات”، وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريباً عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.

وحققت الشركة نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 28% تقريباً بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في عام 2020 بلغت 19% تقريباً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وفي عام 2020 حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباحاً بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف.

يشار إلى أن “فريشفيلدز بروكهاوس درينغر” تعمل كمستشار قانوني دولي لمجموعة أغذية، بينما تعمل “معتوق بسيوني والحناوي” كمستشار المجموعة القانوني في مصر، و”المجموعة المالية هيرميس” كمستشار مالي لمجموعة أغذية الإماراتية.

وتعمل شركة فيرست كابيتال للاستشارات المالية كمستشار مالي لمساهمي شركة أطياب، بينما يعمل مكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه كمستشار قانوني لمساهمي شركة أطياب.