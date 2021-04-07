مال وأعمال

سي في سي بارتنرز تعرض الاستحواذ على توشيبا.. و21 مليار دولار قيمة مرتقبة للصفقة

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وكالات _ أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة توشيبا اليوم تلقيها عرض استحواذ أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطاني سي في سي كابيتال بارتنرز.

وقالت الشركة اليابانية إنها ستطلب “المزيد من الإيضاحات عن العرض وستدرسه بعناية”.

وأضافت أنها “ستصدر المزيد من الإعلانات مع تطور الأمور”.

وكانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية قد ذكرت أن شركة سي في سي كابيتال بارتنرز تدرس شراء توشيبا مقابل 2.3 تريليون ين (21 مليار دولار).

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من ناحيته قال نوبواكي كوروماتاني رئيس توشيبا للصحفيين صباح اليوم إن مسؤولي الشركة “سيناقشون العرض خلال اجتماع لمجلس المديرين” في وقت لاحق.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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