البورصة تتراجع 0.39% مستهل التعاملات والوافد الجديد يقفز 6.43%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10223 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.39%.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.2%، و 0.38% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 127.4 مليون جنيه على 116 شركة من خلال 4.098 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 44 شركة مقابل ارتفاع 15 بينما لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 20.108 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 38.923 مليون جنيه، مقابل 18.815 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.248 مليون جنيه، منها 2.044 مليون جنيه للمؤسسات، و1.204 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.356 مليون جنيه، منها 23.176 مليون جنيه للمؤسسات، و180.708 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم تعليم لخدمات الإدارة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.43%، يليه سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 5.95%، ثم سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.83%.

بينما تصدر سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.08%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 4.7%، ثم سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك بنسبة 4.57%.