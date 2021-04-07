الهيئة: بدء تلقي الأوامر على شريحة الطرح العام لشركة ماكرو جروب الأحد القادم

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تلقي وتسجيل أوامر الطرح العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال) اعتبارا من يوم عمل الأحد القادم 11 إبريل وحتى الخميس 15 إبريل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت أمس عدم ممانعتها من نشر ” نشرة الطرح” الخاصة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال) لبيع حد أقصى 264.513 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن تلقى الأوامر على شريحة الطرح العام والبالغة حجمها 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا سيكون بسعر للسهم حدة الأقصى 6.15 جنيه وفقا لما ورد بنشرة الطرح.

وذكرت بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقا لنظام Book Building بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بثلاثة أيام عمل.

وذكرت بالنسبة لشريحة الطرح الخاص والبالغ حجمها 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع سوف يتم غلق باب الاكتتاب غدا الموافق 8 إبريل وسوف يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأثنين 12 إبريل.

يذكر أن نشرة الطرح الخاصة بشركة ماكرو جروب أوضحت أنها سوف تقوم بإبرام اتفاقية مع مستثمر أساسي يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة في أسهم الطرح الخاص بمبلغ 13 مليون دولار أو مايعادلها بالجنيه المصري بناء على سعر الطرح النهائي.

وأشارت إلى أن ذلك بشرط الانتهاء من إجراءات الطرح قبل / بحلول يوم الجمعة الموافق 30 إبريل الجاري، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية يكون لها تأثير سلبي على المركز المالي للشركة .

وأوضحت أنه في حالة تجاوز تقييم شركة ماكرو جروب- في إطار عملية الطرح- الحد الاستثماري المخصص من قبل المستثمر، يحق للمستثمر إنهاء تلك الاتفاقية.