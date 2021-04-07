هشام جوهر: سي أي كابيتال بصدد إطلاق بعض الطروحات خلال الفترة المقبلة

فاروق يوسف _ كشف هشام جوهر رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة سي أى كابيتال، عن أن الشركة لديها مجموعة من الطروحات ستبدأ في تفعيلها خلال الفترة المقبلة، رافضًا الكشف عن ملامح أي منها.

وقال جوهر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمناسبة بدء التداول على شركة تعليم، إن الوقت أصبح مناسب للطروحات، خاصة الحكومية، ومن المتوقع أن تبدأ فى الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما سيكون إشارة جيدة لتعافي السوق وجذب مستثمرين جدد.

وأشار، إلى 65% من تغطية طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، كان من نصيب أفراد ومؤسسات أجنبية وهو أمر مهم بالنسبة لحالة ووضع السوق الحالي.

وأكد أن الشركة ليس عليها أي مديونيات لدى أي جهة مصرفية، وأن طرحها جذب صناديق استثمار أجنبية، لافتًا إلى أن الهدف من الطرح الى خروج المستثمرين الاصليين.