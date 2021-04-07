البورصة: انتهاء فترة إيقاف شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات عن مزاولة النشاط غدا

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إنتهاء فترة إيقاف شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية.
وأفادت البورصة في بيان لها، أن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1481 لسنة 2020 بإيقاف الشركة عن مزاولة النشاط ينتهي غدا 8 إبريل الجاري.
وذكرت أن قرار الهيئة تضمن في مادته الأولى ” وقف شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص به لمدة ثلاثين يوما إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وكان السبب وراء الإيقاف عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 29 مايو 2019.
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