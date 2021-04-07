مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا والسوق الأول يصعد 0.33%

فهد حسين _ ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الأربعاء، بصعود المؤشر العام 0.29%، والسوق الأول 0.33%، وارتفاع مؤشرا “رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.32% و0.16% بالترتيب، بدعم من صعود 7 قطاعات تصدرها المواد الأساسية والطاقة.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 37.65 مليون دينار من 50.03 مليون دينار الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 301.36 مليون سهم مقابل 364.30 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.

وصعدت مؤشرات 7 قطاعات بختام تداولات اليوم، بصدارة المواد الأساسية الذي ارتفع 1.76% تلاه قطاع الطاقة مرتفعا 0.86%، فيما تراجعت 5 قطاعات تصدرها التكنولوجيا متراجعا 2.96% تلاه التأمين هابطا بنسبة 0.55%.

وجاء سهم “رماية” على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة مرتفعا بنسبة 12.86%، فيما تصدر سهم “سنام” قائمة الخاسرين بتراجعه 21.98%.

وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة في البورصة بقيمة 4.04 مليون دينار مرتفعا بنسبة 0.7%، بينما تصدر سهم “البيت” نشاط الكميات بتداول 28.02 مليون سهم عبر 642 صفقة مرتفعا بنحو 6.16%.