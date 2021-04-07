مؤشر البورصة الرئيسي يقلص خسائره الصباحية منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10233 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.29%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.53%، ليتداول عند مستوى 54.94 جنيه.

وحقق الوافد الجديد للبورصة تعليم لخدمات الإدارة في منتصف أول أيام تداوله صعودا بنسبة 6.09%، ليتداول عند مستوى 6.1 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.64%، و 0.23% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 524.508 مليون جنيه على 170 شركة من خلال 15.586 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 59 شركة مقابل ارتفاع 55 بينما لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 9.871 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 58.061 مليون جنيه مقابل 48.190 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.168 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 17.907 مليون جنيه، مقابل 13.738 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.04 مليون جنيه، منها 13.602 مليون جنيه للمؤسسات، و437.297 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم تصدر سهم جنوب الوادي للأسمنت قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.06%، تلاه سهم العربية للأسمنت بنسبة 7.42%، ثم سهم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 7.17%.

بينما تصدر سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.84%، تلاه سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 6.62%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 6.23%.