الإمارات تعين محافظا جديدا للمصرف المركزي

وكالات _ ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية نقلا عن مرسوم صادر، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد عين خالد التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي. وسيحل التميمي، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ المصرف المركزي، محل عبد الحميد سعيد الأحمدي.

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