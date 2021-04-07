المصرية لصناعة النشا والجلوكوز تحقق 52.9 مليون جنيه خسائر العام الماضي

رنا ممدوح _ قفزت خسائر شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز العام الماضي لتصل إلى 52.933 مليون جنيه مقابل 17.003 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وتراجعت صافي المبيعات وفقا لميزانية الشركة المرسلة للبورصة اليوم إلى 803.687 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 946.021 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 115.819 مليون جنيه، مقابل 93.453 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وانخفضت تكلفة المبيعات العام الماضي إلى 743.285 مليون جنيه، مقابل 864.717 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وهبط مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 73.575 مليون جنيه مقابل 103.104 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم المصرية لصناعة النشا لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.