القناة للسكر توقع اتفاقية تمويل مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار

وقعت شركة القناة للسكر، اتفاقية تمويل صادرات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار.

وقال، عبد المحسن الخيال المديرالتنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق السعودي للتنمية، في بيان، إن مساهمة الصندوق في تمويل مشروع القناة للسكر تهدف إلى تشجيع وزيادة حجم التجارة بين البلدين الشقيقين من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تحفيز المصدرين السعوديين والمشترين المصريين الراغبين في الحصول على تمويل لاستيراد سلع سعودية.

وأضاف، أن الصندوق في تمويل الشركة سوف يخلق فرص وعلاقات تجارية لأطراف هذه الاتفاقية، والمساهمة في إنشاء مشروع متكامل يخدم البلد الشقيق من الناحيه الاقتصادية وتحقيق التنمية للوصول للهدف الأساسي من إنشاء الصندوق السعودي للتنمية والذي يتمثل بشكل رئيسي في تمويل المشاريع التنموية في البلدان الشقيقة والصديقة.

ومن ناحيته أكد إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، أن التعاون مع الصندوق سينتج عنه نتائج مثمرة بالنسبة لمشروع الشركة، مضيفًا أن الاتفاقية من شأنها الدفع قدما بإستكمال القيمة الإجمالية لتمويل المشروع والتي تبلغ بشكل مبدئي مليار دولار، بواقع 30% من المساهمين و70% كتمويلات من مؤسسات مصرفية محلية ودولية.