إم جي ديفيلوبمنتس تطلق مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.5 مليار جنيه

أطلقت شركة إم جي ديفيلوبمنتس مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة الاول هو “برومارك” التجاري الإداري بالحي الحكومي والبنوك باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه والثاني مشروع “ذا مارك” بنشاط تجاري طبي إداري فندقي في منطقة الداون تاون باستثمارات قدرها 350 مليون جنيه.

وقال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، إنه تم وضع خطة توسعية في القطاع العقاري تتضمن اطلاق مشروعات أخري في عدد من الوجهات المختلفة مثل منطقة غرب وشرق القاهرة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن خطة الشركة تأتي بالتوافق مع استراتيجية التنمية العمرانية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار والتاسع في ذلك القطاع الحيوي.

ومن جانبها قالت آية الشناوي رئيس القطاع التجاري بشركة إم جي ديفيلوبمنتس، إن مشروع برومارك يقام على مساحة 8836 آلاف متر وبمساحة بنائية قدرها 25 ألف متر مربع، تتضمن 6 أدوار مكاتب إدارية بإجمالي 10 آلاف متر مربع.

وأضافت أن الشركة استعانت بمكتب جماعة المهندسين الاستشاريين ECG كاستشاري عام للمشروع، مشيرة إلى أن الشركة بدأت بالفعل عمليات التنفيذ الخاصة بالمشروع بنسبة إنجاز تصل الى 30% من المشروع قبل الإعلان عن طرحه للبيع.

وأوضحت أن مشروع ذا مارك وهو تجاري واداري وإسكان فندقي، يقام على مساحة 3144 آلاف متر وبمساحة بنائية قدرها 15 ألف متر مربع مقسمة الى عدد 11 دور، واستعانت الشركة بمكتب Design & Study Of Construction – DSC International كاستشاري عام للمشروع.