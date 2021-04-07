أسواق المال الإماراتية تتراجع جماعيا مسجلة 4.278 مليار درهم خسائر سوقية

فهد حسين – خيم الأداء السلبي على مؤشرا أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الأربعاء، ليهبط سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.78% وسوق دبي المالي بنسبة 0.57% لتصل الخسائر السوقية إلى 4.28 مليار درهم.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6033.14 نقطة بتراجعه 0.78%، بعد تداولات بقيمة 914.22 مليون درهم على 144.16 مليون سهما عبر 2864 صفقة.

وبلغت الخسائر السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي 3.147 مليار درهم بختام جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع رأس المال السوقي إلى 875.26 مليار درهم من 878.407 مليارا بختام جلسة أمس الثلاثاء.

وجاء تراجع المؤشر العام لسوق العاصمة بضغط من هبوط 6 قطاعات تصدرها الصناعة والاتصالات والبنوك متراجعين بنسبة 1.75% و1.55% و1.23% بالترتيب، فيما ارتفعت مؤشرات الاستثمار والخدمات المالية والخدمات والتأمين بنسب 1.82% و1.11% و0.17% بالترتيب.

وكان سهم بنك أبوظبي الأول الأنشط خلال تدولات اليوم بسيولة بلغت 241.86 مليون درهم، كما استحوذ سهم الدار العقارية على 53.6 مليون سهما من حجم التداولات خلال الجلسة.

وتصدر سهم أبوظبي الوطنية للتكافل قائمة الرابحين بعد ارتفاعه 8.33%، فيما جاء سهم رأس الخيمة للدواجن على رأس الخاسرين بتراجعه 9.63%.

وفي المقابل، فقد مؤشر سوق دبي المالي 14.72 نقطة تراجع بهم 0.57% إلى مستوى 2559.36 نقطة، بضغط من قطاعات السوق التي تراجعت جماعيا بصدارة الخدمات والسلع والنقل.

وبلغت السيولة المتداولة في جلسة اليوم 109.35 مليون درهم على 63.99 مليون سهما عبر 1654 صفقة.

وتصدر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة قائمة من 4 أسهم سجلت مكاسب خلال الجلسة بارتفاعه 14.52%، فيما جاء سهم الإمارات للمرطبات على رأس الأسهم الـ22 الخاسرين بتراجعه 9.98%.

وبلغت الخسائر السوقية للأسهم المدرجة على مؤشر سوق دبي المالي نحو 1.137 مليار درهم بتراجع رأس المال السوقي إلى 356.394 مليار درهم بختام التداولات من 357.431 مليارا بختام جلسة أمس الثلاثاء.