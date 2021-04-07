البروج مصر تسند استشارات مشروع 6ixty Iconic Tower بالعاصمة الإدارية لمكتب الكيمي

تعاقدت شركة البروج مصر مع مكتب “Alchemy للتصميمات والاستشارات الهندسية لتولي مهام استشارى التصميمات الداخلية بمشروعها الجديد 6ixty Iconic Tower فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق بيان شركة البروج مصر، وقع التعاقد المهندس محمد العاصى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة البروج مصر والمهندس كريم ميختيجان الرئيس التنفيذى لمكتب “Alchemy ” للتصميمات والإستشارات الهندسية.

ويقام مشروع “Sixty Iconic Tower” فى منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات وهو عبارة عن برج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 دور سيتم البناء على 60% من الأرض وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.

وقال المهندس محمد العاصى إن إستراتيجية البروج مصر فى السوق العقارى ترتكز على تنفيذ مشروعات بمواصفات مختلفة تضمن لها المنافسة، داخل القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الشركة تخطط البدء فى أعمال التنفيذ بمشروعها الجديد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف العاصى أن الشركة تعاقدت مع مكتب Alchemy نظرا للمواصفات الخاصة بالمشروع، باعتباره ثاني أعلى برج فى العاصمة الإدارية بعد البرج الأيقوني الذى تنفذه الدولة.

وقال المهندس كريم ميختيجان الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لمكتب”Alchemy ” للتصميمات والإستشارات الهندسية، إن المكتب يستهدف نقل خبراته خارجياً وداخلياً إلى المشروع الذي تنفذه شركة البروج مصر، والذي يتطلب نوعية خاصة من التصميمات الداخلية تتناسب مع ارتفاعه.

وتولى مكتب “Alchemy ” للتصميمات والاستشارات الهندسية أعمال عدة مشروعات داخل مصر مع شركات نيو جيزة وسي شيل للتنمية السياحية، ومشروعات Alamin hotel وHacienda white وAbu tig hill Gouna وFanadir bay Gouna وSwan lake وخارج مصر فى فرنسا وإيطاليا ودبى بدولة الإمارات ومملكة البحرين.