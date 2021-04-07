تداول السعودية تتحول إلى مجموعة قابضة تمهيدا للطرح العام خلال 2021

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دوت الخليج – أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” التحول إلى مجموعة قابضة باسم “مجموعة تداول” تضم تحت مظلتها أربع شركات، هي: “تداول” و”مقاصة” و”إيداع” و”وامض”.
ويأتي هذا التحول تمهيدا للطرح العام الأولي لأسهم المجموعة المرتقب العام الحالي، بحسب موقع العربية.
وتضمن الإعلان إطلاق “تداول” شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد باسم “وامض”.
ومن المقرر أن يتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، فيما سيصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي لسوق المال، وتعيين محمد النوري لشركة “وامض”، بحسب تصريحات للحصان خلال مؤتمر صحفي.
تأسست شركة السوق المالية السعودية”تداول” في العام 2007 باعتبارها شركة مساهمة.
وتعد “تداول” الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية.
يبلغ رأس مال تداول 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.
انضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.
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