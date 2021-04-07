حسن علام العقارية وماسكو السعودية تشتريان كراسة شروط أرض هليو بارك

بكر بهجت _ اشترت شركتا حسن علام العقارية ومحمد علي السويلم “ماسكو” السعودية، كراسة شروط أرض هليو بارك البالغة مساحتها 1695 فدان، والتي طرحتها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يوم الأحد الماضي، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة.

وقال تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة، في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، إن عدد الشركات التي اشترت الكراسة حتى أمس ارتفع إلى 7 شركات، لافتًا إلى أن القائمة تضم إلى جانب الشركتين الأخيرتين كلًّا من ماونتن فيو ومدينة نصر للإسكان والتعمير وماجد الفطيم، والمراسم العقارية وطيبة لإدارة الأصول “لافيستا”.

وأضاف ناصر أن هناك شركتين أخريين أبلغتا شركة مصر الجديدة بأنهما ستتقدمان لشراء الكراسة، إلى جانب الشركات التي أبدت رغبتها بالتقدم للحصول على الأرض خلال فترة إعداد كراسة الشروط.

ووفق موقع مجموعة محمد العلي السويلم “ماسكو” فإنها تأسست عام 1984، وتخصصت في تنفيذ مشاريع المقاولات العامة بعدة مجالات تشمل المشاريع الإنشائية، والبنية التحتية، والمباني، والمياه والصرف الصحي، البيئة والطاقة.

ونفذت المجموعة عدة مشروعات، تضمنت مشروع سكك حديد الحرمين عالية السرعة، المرحلة الأولى منه والتي تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر جدة ورابغ بطول 447 كيلومترًا، وبتكلفة 3.96 مليار ريال سعودي، كما نفذت المجموعة مشروع البنية التحتية لإسكان جدة على مساحة 2.5 مليون متر مربع وبتكلفة 482 مليون ريال سعودي.

وتمتلك شركة حسن علام العقارية عدة مشروعات موزعة على شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي والعين السخنة، والجونة، تتمثل في سلسلة مشروعات “سوان ليك” والتي تقيمها في القطامية والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالي والجونة.

كما تمتلك الشركة مشروعات سيزونز ريزيدنس بالقاهرة الجديدة، وهاب تاون بمدينة مستقبل سيتي، وبارك فيو بالقطامية.

وقبل يومين قال ناصر إن هناك نحو 7 شركات أبدت رغبتها في الدخول إلى المشروع، وذلك مع إعلان شركة مصر الجديدة عن نيتها لطرح الأرض للشراكة، وتضمنت القائمة شركتين من خارج مصر، دون أن يفصح عن جنسيتهما، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المطور الفائز في الربع الثالث من العام الحالي.

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الأحد الماضي عن آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة 2020-2025، مشيرة إلى أنها تتضمن 5 محاور أساسية والمخطط اتباعها حتى عام 2025.

ولفت مجلس إدارة الشركة أنه فيما يتعلق بأعمال التطوير الذاتي لمناطق من مشروع نيو هليوبوليس بمساحة نحو 400 فدان، فإنه فور نهاية إعداد تطوير المخطط العام ستبدأ أعمال التصميم لبعض هذه المناطق على أن تبدأ المبيعات فيها في الربع الأول من العام القادم.

وقال خالد العادلي رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مؤتمر الأحد الماضي، إنه طرح بالمشاركة لمساحات بحدود 500 فدان -قطعة أو قطعتين- مع مطورين عقاريين بعد اختيار هذه الأراضي والعمل على ترفيقها سيتم فور نهاية إعداد تطوير المخطط العام، على أن يبدأ الإعداد لها ابتداء من شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه بالنسبة لبيع المخزون العقاري الحالي بالمدينة بالكامل فجارٍ العمل عليه بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير بالمدينة.

وأضاف أنه تم إجراء مزاد على قطعة أرض بمساحة 270 فدانًا في أقصى شمال المدينة وشمال خط القطار المكهرب بنهاية مارس الماضي، والترسية على أحد المستثمرين بقيمة نحو 2.5 مليار جنيه التي تزيد على 4 مليار جنيه على 10 سنوات مما يضمن دخلًا سنويًّا منتظمًا سيتم استخدامه في أعمال التطوير والمشاريع الجديدة بالمدينة.

وأشار العادلي إلى أنه ابتداء من عام 2024 ستبدأ الشركة في التطوير الذاتي لمناطق بمساحات 200 فدان مع أعمال الترفيق الخاصة بها.