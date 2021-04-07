جيه.بي مورجان يتوقع استمرار الازدهار الاقتصادي الأمريكي حتى 2023

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_ قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان آند تشيس اليوم، إن الولايات المتحدة قد تكون بصدد ازدهار اقتصادي حتى نهاية 2023 في حالة تطعيم المزيد من البالغين واستمرار الانفاق الاتحادي.
وكتب ديمون في رسالة سنوية للمساهمين نُشرت على موقع البنك “يمكن أن يستمر الازدهار بسهولة إلى 2023 لأن الإنفاق سيستمر لفترة طويلة في 2023”.
وبوصفه رئيس أكبر بنك في أمريكا، يُنظر لديمون على أنه يمثل القطاع المصرفي الأمريكي، وقد استغل الرسالة ليعبر عن رأيه في متانة الاقتصاد والضغط من أجل سياسات تسهم في علاج مشكلة عدم المساواة وتحسين نظام العدالة الجنائية.
وقال ديمون، إن الوضع المالي للمستهلك الأمريكي في المتوسط “في حالة ممتازة” وإن تقييمات سوق الأسهم المرتفعة لها ما يبررها ولكن أسعار سندات وأذون الخزانة الأمريكية ليست كذلك.
وكتب أن النمو الاقتصادي الذي توقع أن تشهده الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين سيتيح فرصا “للتعامل مع المشاكل الناجمة عن عدم المساواة”.
ودعا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، وتحسين التدريب على الوظائف في المدارس والجامعات وتسهيل حصول من لهم سوابق جنائية على وظائف.
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