بنك مصر يعلن حصوله على رخصة فتح فرع بالسعودية ويسعى للتواجد بالصومال وجيبوتي وكينيا

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أمس، على منح بنك مصر وهو أحد أكبر البنوك المصرية رخصة لفتح فرع للبنك في المملكة.

وجاءت الموافقة المذكورة تمهيداً لمنح البنك الرخصة خلال الفترة القادمة.

وأوضح بنك مصر في بيان، أنه يخطط لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز تواجده بالخارج، حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع في منطقة الشرق الأوسط وكذا في قارة إفريقيا بإنشاء وحدات تابعة بأشكال مختلفة.

وأشار البنك إلى أن الوقت الراهن يعمل على التواجد في الصومال وتحديدًا في مقديشو،وكينيا بمديمة نيروبي، وجيبوتي (جيبوتي العاصمة)، حيث تم بالفعل استصدار موافقات مبدئية من السلطات الرقابية المختصة بتلك الدول وجاري تأسيس وحدات البنك بتلك الدول في أقرب فرصة، كما سيتم تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان بكوت ديفوار إلى فرع تابع لبنك مصر.

وتجدر الإشارة إلى تمتع البنك بشبكة واسعة من البنوك المراسلة بالخارج، تغطي جميع بلدان العالم وتُمكنه من سرعة تقديم الخدمات بأكثر الطرق كفاءة لعملائه حتى يتمكن من تلبية احتياجاتهم الحالية والمتوقعة.

ويهدف قيام البنك بفتح فروع ومكاتب خارجية بصفة أساسية إلى دعم التبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز شبكة انتشار البنك بالأسواق الخارجية، حيث يتواجد بنك مصر بالخارج من خلال خمسة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع بباريس وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من الصين بمدينة كوانزو وروسيا وتحديدًا موسكو،وكوريا الجنوبية في سيول، وميلانو في إيطاليا، حسبما البيان.

وأكد بنك مصر، أنه يعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، وأيضًا الحفاظ على قيم واستراتيجيات عمله التي تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر ولكافة الدول التي يتواجد بها.