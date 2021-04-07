ڤاليو وبيتابس مصر يوقعان اتفاقية مع مجموعة اللولو لإتاحة برامج تمويلية للمتسوقين

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين شركتها التابعة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي وشركة بيتابس مصر، مع مجموعة اللولو العالمية، المالكة لعدد من سلاسل السوبر والهايبر ماركت في الشرق الأوسط.

ووفق بيان، تتيح هذه الشراكة للمتسوقين بسلاسل اللولو في مصر الاستفادة من برامج التمويل الاستهلاكي الميسرة المقدمة من شركة ڤاليو، وحلول الدفع الإلكتروني عبر منصة بيتابس مصر.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية الشراكة على مرحلتين، حيث ستشهد المرحلة الأولى إتاحة برامج التقسيط المقدمة من ڤاليو وحلول الدفع الإلكتروني التي توفرها بيتابس مصر للمتسوقين عبر شبكة هايبر ماركت اللولو.

أمّا المرحلة الثانية، بحسب ما أشار البيان، فسيتم خلالها توفير حلول وبرامج السداد المقدمة من ڤاليو للمتسوقين بمنصة التسوق الإلكتروني وعن طريق خدمة توصيل الطلبات عبر الهاتف التابعة لسلسلة هايبر ماركت اللولو.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء اللولو من الاستفادة من التسوق بين تشكيلة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك منتجات البقالة والإلكترونيات ومختلف السلع والأجهزة المنزلية والأدوات والأجهزة الرياضية وغيرها من المنتجات في جميع متاجر اللولو، والدفع عن طريق ڤاليو باستخدام خطة التقسيط المختارة.

وقال محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي، إن الشراكة مع مع مجموعة اللولو، ستمنح العملاء فرصة الاستفادة من برامج تقسيط مريحة تصل مدتها إلى 60 شهرًا، مقدمة من خلال تطبيق متميز بسهولة الاستخدام علي الهاتف المحمول ، والتي سيتم توفيرها لشراء تشكيلة متنوعة من المنتجات المتاحة عبر منصة التسوق الإلكتروني وشبكة متاجرها.

واضاف، أن تلك الشراكة ستشهد توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لملائمة مختلف إمكانيات العملاء مدعومة بأسرع موفقات ائتمانية، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم بأيسر الطرق لدعم استدامة نمط الحياة.

وأكد الفقي أن الشراكة مع بيتابس مصر، تعكس التزام شركة ڤاليو بمواصلة التعاون مع الكيانات المتخصصة الشقيقة لتقديم باقة من الحلول التمويلية الفريدة لشركائها وتعظيم المردود الإيجابي لقاعدة العملاء.

من جانبه، أشاد حذيفة القريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية في مصر بالشراكة الاستراتيجية، مشيرًا أنها ستتيح الفرصة أمام المتسوقين للاستفادة من برامج التقسيط المتنوعة المقدمة من شركة ڤاليو بأسرع دورة موافقات في السوق المصري.

وقال، أن الشراكة سوف تدعم العملاء بأسهل طرق السداد من خلال بوابة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر.

ولفت القريشي إلى التغيرات السريعة والمتواصلة في أنماط تسوق المستهلكين، وزيادة اعتمادهم على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، وهي المعطيات التي تتطلع مجموعة اللولو إلى مواكبتها من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية، سعيًا إلى تزويد العملاء بتجربة تسوق منقطعة النظير ترقى إلى تطلعاتهم وتتسم بأعلى مستويات الراحة عبر شبكة المتاجر ومختلف قنوات التسوق التابعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها التشغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي يقدمها قطاع التمويل غير المصرفي سعيًا إلى تزويد العملاء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.