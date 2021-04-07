العجز التجاري الأمريكي يبلغ قمة قياسية في فبراير

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– اتسع العجز التجاري الأمريكي ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في فبراير شباط إذ تعافى النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من المنافسين العالميين للبلاد وقد يظل مرتفعا هذا العام، فيما من المتوقع أن يحفز إنفاق مالي ضخم أسرع نمو في نحو أربعة عقود.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 4.8 بالمئة إلى ذروة عند 71.1 مليار دولار في فبراير.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ العجز 70.5 مليار دولار.
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