مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10227 نقطة.. وتعليم يغلق يومه الأول بارتفاع 6.1%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 10227 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.49%، وأغلق عند مستوى 54.92 جنيه.

وأغلق سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة اليوم الأول من تداوله بارتفاع 6.09%، ليتداول عند مستوى 6.1 % مقابل 5.75 جنيه سعر الطرح.

بينما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.2%، وتراجع EGX100 بنسبة 0.09%.

وسجلت تداولات البورصة 1.010.643 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 31.849 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 78 شركة، تلاه سهم 59 بينما لم تتغير أسعار 49.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 30.390 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات الأفراد المصريون صافي بيع بقيمة 94.285 مليون جنيه، مقابل 63.894 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.742 مليون جنيه، منها 13.349 مليون جنيه للأفراد، و3.393 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 13.648 مليون جنيه، منها 13.599 مليون جنيه للمؤسسات، و48.736 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 79.19% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 12.22% والعرب على 8.58% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 36.83% من تعاملات اليوم مقابل 63.16% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم مصر للأسمنت – قنا قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.02%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.61%، ثم سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 8.42%.

بينما تصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.16%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 7.75%، ثم سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 7.61%.