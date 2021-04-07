سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

فهد حسين – واصلت سوق الأسهم السعودية “تداول”، ارتفاعاتها بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، مدعومة بالأداء الإيجابي لثمانية قطاعات تصدرها إنتاج الأغذية والنقل والبنوك، رغم تقلص السيولة وأحجما التداول.

وأضاف المؤشر العام للسوق “تاسي” 25.32 نقطة إلى رصيده صعد بها 0.25% إلى مستوى 10014.3 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر عام 2014.

وواصلت السيولة المتداولة تراجعها لتسجل 10.5 مليار ريال خلال جلسة اليوم، مقابل 11.21 مليار ريال الجلسة السابقة، كما تقلصت أحجام التداول إلى 336.28 مليون سهما مقابل 396.76 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وأظهرت 8 قطاعات أداء إيجابيا بقيادة قطاع انتاج الأغذية الذي ارتفع 1.18% تلاه النقل والبنوك مرتفعان بنسبة 0.93% و0.77% بالترتيب، فيما سيطر الأداء السلبي على 13 قطاعا تصدرهم السلع طويلة الأجل والتطبيقات وخدمات التقنية بانخفاضهما 1.23% و1.07% بالترتيب.

وشملت المكاسب 76 سهما تصدرهم سهم “تبوك الزراعية” الذي ارتفع 9.98%، مقابل تراجع 112 سهما تصدرهم “الإنماء طوكيو مارين” متراجعا 4.27%.

وسجل سهم “المصافي” أعلى قيمة تداول بأكثر من 621 مليون ريال، فيما تصدر “دار الأركان” قائمة أعلى الكميات بعدد 29.81 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.55%، مضيفا 127.36 نقطة صعد بها إلى مستوى 23406.71 نقطة.

وسجلت السيولة المتداولة في السوق الموازية 16.37 مليون ريال، بعد تداول 245.2 ألف سهما.