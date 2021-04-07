حسام زكي ومجموعته المرتبطة يرفعون حصتهم في بايونيرز القابضة إلى 27.3%

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رنا ممدوح _ رفع حسام محمد زكي إبراهيم حصته في رأسمال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من 3.991% إلى 4.08%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الصفقة ترتب عليها ارتفاع حصة حسام زكي ومجموعته المرتبطة في رأس المال إلى 27.3194%.
وأعلنت أن حسام زكي قام بشراء 892 ألف سهم من أسهم بايونيرز مقابل 2.495 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 3.919 جنيه للسهم الواحد، وقامت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وتتوزع حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم على كلا من وليد محمد زكي بنسبة 11.44%، وياسر محمد زكي 0.95% وزياد وليد محمد زكي 1.59% وعمر وليد محمد زكي 3.61% ومحمد وليد محمد زكي 2.99%.
وتتوزع باقى النسب على كلا من نور وليد محمد زكي 1.34%، وروعة وليد محمد زكي 1.11%، وخالد محمد الطيب 0.15% وفريدة محمد الطيب بنسبة 0.019% ومحمد زكريا محي الدين 0.0004%، والشركة الدولية للتجارة والتسويق محمد زكريا وشركاه 0.04%.
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