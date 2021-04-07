أرضك تضخ 400 مليون جنيه بمشروع زيزينيا المستقبل بالتعاون مع 4 شركات مقاولات

دوت الخليج – قررت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى البدء في أعمال التشطيبات الخارجية والبنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروعها زيزينيا المستقبل الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي، وضخ 400 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الحالي.

وقالت الشركة، في بيان، إنها وقعت الشريحة الأولى بقيمة 250 مليون جنيه للانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية والبنية التحتية على أن يكون التسليم في العام المقبل.

وقال المهندس هشام عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إنه يجري حاليا العمل داخل المشروع لإنهاء أعمال التشطيبات لمباني الوحدات الخاصة بالمرحلة الأولى، وكذا البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن المرافق والمساحات الخضراء والبحيرات.

وأضاف أن تلك الأعمال تأتي بالتعاون مع 4 شركات مقاولات فى نفس الوقت بهدف تكثيف الأعمال والإسراع من وتيرتها فى الفترة الحالية وحتى تسليم المرحلة الأولى للوفاء بمواعيد التسليم الخاصة بالعملاء.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء تسليم المرحلة الأولي من زيزينيا المستقبل في يونيو 2022، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 5 مليارات جنيه، وإجمالي مساحته 780 فدان.

ولفت عبد الخالف إلى أن الشركة تتعاون مع عدد من شركات المقاولات والشركات المتخصصة بتطوير البنية التحتية لتطوير للانتهاء من مشروع زيزينيا المستقبل وفق الخطة الزمنية المحددة.