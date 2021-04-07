السيسي: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

دوت الخليج – أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، اليوم. وقال السيسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجمع “يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سيمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة”.

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