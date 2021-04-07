قطر تعود إلى الإغلاق لمواجهة كورونا بعد ارتفاع الاصابات والوفيات

سي إن بي سي – أعادت قطر فرض عدد من القيود و الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بعد الارتفاع الكبير في أعدأد المصابين إلى نحو ألف حالة يوميا مقابل 200 حالة يوميا خلال شهر يناير الماضي.

واتخذت الحكومة القطرية اليوم الأربعاء، 33 قرارا تمنع بموجيها التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنها الزيارات الاجتماعية في المنازل والمجالس، وإغلاق الساحات الخاصة بالألعاب، وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش.

كما قررت تخفيض عدد العاملين المتواجدين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص إلى ما نسبته 50% من عدد الموظفين، وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة، والمطاعم والمقاهي، وإقامة صلاة التراويح في المنازل خلال شهر رمضان القادم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر نحو 186 ألف إصابة، ما يمثل 7% من عدد السكان، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 167.5 ألف حالة، بينما إجمالي عدد الوفيات 320 حالة وفاة، ما يمثل 0.17% من إجمالي الإصابات.

وبدأت قطر نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي حملة للقاح فيروس كورونا بواسطة لقاح شركتي فايزر و موديرنا.

وبلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح التي تم إعطائها في قطر منذ ديسمبر الماضي نحو مليون جرعة، فيما تأمل قطر بإنتهاء برنامج التطعيم الوطني أن تعود الحياة تدريجيا الى طبيعتها خلال الصيف المقبل.