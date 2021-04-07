البنك الأهلي شريكا استراتيجيا لملتقى الشركات الناشئة الأول بشرم الشيخ

دوت الخليج – نظم مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ملتقى الشركات الناشئة الأول the startup Festival، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، وبشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري.

حضر فعاليات الملتقى، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ يومي 28 و29 مارس 2021، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط واحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات وشانتال صباغ نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ولفيف من ممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية، وبمشاركة متميزة من مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية في مصر، وأن هناك تكليف للحكومة بدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وفي الكلمة التي ألقاها أحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات بالبنك الاهلي المصري، نيابة عن هشام عكاشه رئيس مجلس الإدارة، أكد أن مسابقة رالي الأعمال “من أهم الفعاليات التي تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات ورواد الأعمال، والتي تندرج ضمن اهتمام البنك الأهلي المصري بتنمية وتطوير الشباب باعتباره ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج وخطط التنمية”.

وتابع: “وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية وضمن رؤية مصر 2030، خاصة في ضوء توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، وهو ما شجع البنك على المشاركة الفعالة والايجابية في مسابقة الرالي، خاصة في ضوء مساهمات البنك في مختلف برامج المسئولية المجتمعية وكذا دعم رواد الأعمال”.

وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأن هذا الملتقى يأتي استكمالا لجهود الأكاديمية العربية ودورها الريادي في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الأبداع والابتكار في الشباب العربي والمصري.

وأضاف عبد الغفار أن الملتقى يأتي بالتزامن مع مرور خمس سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، وما تحقق من إنجازات، حيث يسلط الضوء على العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة التي تقام على هامش الملتقى، بمشاركة ما يقرب من 100 مشروع، كما أنه يتيح فرصة لصانعي السياسات وداعمي مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.

وأشار إلى أن مسابقة “رالي مصر لريادة الأعمال”، والتي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، أقيمت بمشاركة عشرة جامعات مصرية، في المسارات الخاصة بطلبة الجامعات، والتي تستهدف اﻟﻣﺷروعات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ تتيح اﻟﺗطوير في التكنولوجيات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ كاﻟروﺑوت /اﻟﻐواﺻﺎت الآلية / اﻟﺑرﻣﺟﺔ / ﺗطﺑيقات اﻟواﻗﻊ اﻷﻓﺗراﺿﻲ واﻟﻣﻌزز /اﻟذﻛﺎء الإﺻطﻧﺎﻋﻲ / اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيا اﻟذﻛية، بالإضافة إلي المسار العام المستهدف اﻟﺣﻠول اﻻﻗﺗﺻﺎدية المبتكرة والمتميزة التي تخدم تحديات قائمة.

كما استهدفت المسابقة من خلال مسار أخر، الشركات الناشئة وشباب رواد الأعمال في القطاعين الصناعي والسياحي، حيث يتم في المرحلة الختامية للمسابقة عرض الأفكار المتأهلة للنهائيات على لجان التحكيم المتخصصة، وإقامة الحفل الختامي للإعلان عن الجوائز وتوزيعها بحضور قيادات البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية.

وقال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن رالي مصر لريادة الأعمال استهدف توفير منح تدريبية للشباب المصريين والعرب للانطلاق بمشروعاتهم، وهو ما يندرج ضمن انشطة الشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية سعيا لاستنفار الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتحويل أفكارهم الى مشروعات قائمة بالفعل ملائمة للاحتياجات الفعلية للسوق من أجل توفير مزيد من فرص العمل لهم.

وأشار الى أن اهتمام وتبني البنك الأهلي المصري للشباب المشارك في الرالي سيستمر من خلال توجيه الدعم والمشورة لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال في كيفية إدارة أعمالهم مستفيدا من الخبرات والكوادر المدربة لدي البنك.

وأكدت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك في رالي مصر لريادة الأعمال يأتي ضمن مساهماته في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، والتي يرصد من خلالها البنك جانبا أساسيا من خططه في دعم الشباب النابغ وبشكل خاص من رواد الأعمال وذلك في إطار المعايير التي يضعها البنك لتحقيق أفضل تأثير من تلك المساهمات تجاه أهل مصر.

ومن جانبها، دعت الدكتورة غادة خليل، مدير برنامج رواد 2030، رواد الأعمال والجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر للتركيز على المزايا لتنافسية للمحافظات.

وأشارت إلى أن كل محافظة لها خصوصية وتتميز عن غيرها، وبها العديد من الفرص الاستثمارية داعية الشباب للاستفادة من حاضنات الأعمال التسع التي أطلقتها وزارة التخطيط وتعمل في ميادين مختلفة.

وشددت على دور التعليم في غرس ثقافة وفكر ريادة الأعمال وتعليم الشباب تأسيس وإدارة المشروعات.

كما أعلن وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، إقامة يوم العرض Demo Day لحاضنتي سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتي تعد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية ومصر وكذا حاضنة الشباب (الموجهة لطلاب الأكاديمية العربية)، وهو يوم عرض تجريبي يستعرض فيه رواد الأعمال المشاركين مراحل تطور شركاتهم الناشئة وعرض منتجاتهم أثناء فترة الاحتضان.

وأشار إلى أن مسابقة الرالي في نسختها الجديدة واجهت الكثير من التحديات على رأسها جائحة كورونا، التي تسببت في تدريب الطلبة عبر الاتصال المرئي، بعكس الأعوام السابقة.

وأوضح أن النسخة الجديدة من رالي ريادة الأعمال تتميز بالتعاون مع عدد كبير من المستثمرين والمسؤولين عن المسؤولية المجتمعية بالعديد من الشركات، للمساعدة في تبني الأفكار المتميزة، كما تم زيادة قيمة الجوائز إلى مليون جنيه على الفرق الفائزة.

وأشار إلى إضافة مسار جديدة بالمسابقة تحت اسم «كوفيد-19»، لطرح أفكار ووضع حلول للشركات تساعد على المرور من هذه الجائحة.

ونوه الدسوقي إلى أن الملتقي شهد تكريم لشركاء النجاح من مجتمع ريادة الأعمال محليا وإقليميا تقديرا لدورهم وجهودهم في دعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين.