مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية حتى نهاية يونيو

دوت الخليج – قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة لتقديم طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم. وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية. وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن حوالي مليون و340 ألف طلب على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع.

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