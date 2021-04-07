الأسهم الأوروبية تغلق قرب مستوى قياسي مرتفع

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سي إن بي سي – لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية لتغلق قريبا جدا من ذروة قياسية اليوم الأربعاء، إذ تصدرت أسهم شركات الرعاية الصحية التراجعات، بينما تفوقت الأسهم البريطانية بفضل التفاؤل حيال سرعة برامج التطعيم وتراجع الجنيه الإسترليني.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، ليسجل مستوى أقل قليلا فحسب من إغلاقه القياسي المرتفعة 435.26 المسجل أمس الثلاثاء. ونزل مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8%.
لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم الشركات المصدرة ارتفع 0.9% حيث استفادت الشركات المحققة لإيرادات دولارية من تراجع الإسترليني، بينما بلغ مؤشر لأسهم الشركات المتوسطة ذروة قياسية مع شروع بريطانيا في استخدام لقاح شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19.
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