مال وأعمال

الجزائر تبدأ إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي بحلول سبتمبر

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سكاي نيوز عربية – قال وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر اليوم الأربعاء إن بلاده الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لفيروس كورونا في سبتمبر بالشراكة مع موسكو.

كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) قد أعلنت في فبراير أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

وقال الوزير لطفي جمال بن بأحمد في الإذاعة الرسمية إن الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر.

وتابع ابن بأحمد أن اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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