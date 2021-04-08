حمدوك: سد النهضة يحمل فرصا وتحديات كبيرة لمصر والسودان

سكاي نيوز عربية – قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن سد النهضة ينطوي على فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه.

وأوضح حمدوك في حديث أدلى به للتلفزيون القومي أن السودان ظل يعمل مع الأطراف كافة من أجل الوصول إلى اتفاق يجنب المخاطر التي يتعرض لها السودان بشكل أكبر من مصر التي تبعد آلاف الأميال عن موقع السد.

وأكد حمدوك أن السودان ظل منذ البداية يعمل من أجل التوافق على اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات والبيانات بشكل مستمر وبما يضمن التخطيط المستقبلي وتعظيم الفوائد.

ورأى حمدوك أن المقلق في مشروع السد هو إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية.

وخلال الساعات الماضية، تبادلت إثيوبيا والسودان ومصر الاتهامات بشأن الفشل في التوصل إلى صيغة توافقية بعد فشل أحدث جولة من الاجتماعات التي اختتمت الثلاثاء برعاية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الكونغولية كنشاسا.

ونشبت في الفترة الماضية خلافات كبيرة بين دولتي المصب مصر والسودان وإثيوبيا التي تبني السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية وتعتبره مشروعا قوميا تنمويا وبدأت تنفيذه في عام 2012 بكلفة تبلغ 5 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميجاوات سنويا.