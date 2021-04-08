معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يستقر عند 4.5% في مارس

– قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس، إن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر استقر عند 4.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس. وارتفعت الأسعار 0.6 بالمئة في مارس عن الشهر السابق.

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