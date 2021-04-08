فاو الصينية تحقق مبيعات بأكثر من مليون سيارة في الربع الأول

شينخوا _ باعت شركة مجموعة “فاو” الصينية الرائدة في صناعة السيارات أكثر من مليون سيارة في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 74.3 بالمائة على أساس سنوي، وفقاً للشركة.

وباعت العلامة التجارية الشهيرة الخاصة بها “هونغتشي” 70060 سيارة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 180.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما تم بيع 191060 وحدة من علامتها التجارية للشاحنات “جيهفانغ”، بارتفاع 76.8 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، سجلت المشروعات المشتركة للشركة “فاو- فولكس فاجن”، و”فاو-تويوتا” نموا في المبيعات بنسبة 72.4 بالمائة و 76.6 بالمائة لتصل إلى 550869 وحدة و 217102 وحدة على التوالي.

وتأسست مجموعة فاو في عام 1953 في مدينة تشانغتشون بشمال شرقي الصين، حاضرة مقاطعة جيلين، وتعتبر مهد صناعة السيارات في الصين.