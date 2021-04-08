البنك المركزي المصري يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان

قال البنك المركزي المصري المصري، إن مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021 ستكون كما يلي: بالنسبة للموظفين: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. بالنسبة للجمهور: من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

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