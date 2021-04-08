الارشيف / مال وأعمال

البنك المركزي المصري يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

قال البنك المركزي المصري المصري، إن مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021 ستكون كما يلي:

بالنسبة للموظفين:

من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

بالنسبة للجمهور:

hapiinvest2021_900x111

من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

قد تقرأ أيضا