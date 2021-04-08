مال وأعمال

مخاوف كورونا تهبط بالأسهم اليابانية نهاية التعاملات

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_ هبطت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط جراء ارتفاع في الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشاط الاقتصادي.

ونزل المؤشر Nikkei بـ 0.07% إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.79% إلى 1951.86 نقطة.

وقالت حاكمة طوكيو إنها ستطلب من الحكومة المركزية تبني إجراءات طوارئ في العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة للفيروس.

كما من المنتظر أن تعلن مدينة أوساكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بها إلى مستوى قياسي، مما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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