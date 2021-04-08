تويتر تسعى لشراء كلوب هاوس مقابل 4 مليارات دولار

بلومبرج _ قالت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن شركة تويتر أجرت محادثات مؤخرا للاستحواذ على تطبيق “كلوب هاوس” مقابل 4 مليارات دولار.

وكشفت المصادر أن المناقشات بين الجانبين لم تعد جارية، وليس من الواضح سبب توقفها.

ورفض متحدث باسم تويتر التعليق، فيما لم يرد ممثل “كلوب هاوس” على الفور على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج، أن الشركة المالكة لـ”كلوب هاوس” تجري محادثات لجمع التمويل من المستثمرين، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار.

وبعد فشل استمرار المحادثات مع تويتر، بدأ “كلوب هاوس” في دراسة ما إذا كان من المنطقي زيادة تمويله عن 4 مليارات دولار.

ويبلغ عمر “كلوب هاوس” بالكاد عاما واحدا، لكنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود، وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من “كلوب هاوس”، بما في ذلك تويتر.

وارتفعت أسهم تويتر بنحو 3 في المئة، يوم أمس الأربعاء، مما منح الشركة قيمة سوقية قدرها 55.1 مليار دولار.