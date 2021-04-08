المصرية للدواجن: تعيين هشام شوقي رئيسا لمجلس الإدارة وعبد اللطيف عضوا منتدبا

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة المصرية للدواجن – اجيبكو في جلسته المنعقدة أمس على تعيين هشام شوقي رئيسا لمجلس الإدارة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على تعيين هشام أحمد عبد اللطيف العضو المنتدب.

وأوضحت أن تلك القرارات جاءت استنادا على القرار رقم 47 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن حظر منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت في منتصف مارس الماضي، عن رفضها إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المصرية للدواجن، بعد مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة.

وقالت الهيئة ، إن الشركة أخطرتها بمبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28) لسنة 2021، في ضوء ما تضمنه قرار الشركة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشاً للسهم، ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلاً من 42.57 مليون سهم.