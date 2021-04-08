مدينة نصر للإسكان: العمومية تقر توزيع نقدي للمساهمين بواقع 45 قرش للسهم

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس على مشروع توزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية وافقت على توزيع حصة المساهمين بواقع 45 قرش نقدا لكل سهم، وسيتم توزيعها على دفعات خلال عام 2021.

وأضافت، أن المشروع التي اعتمدته العمومية تتضمن ايضاً توزيع أسهم مجانية بعدد 57.6 مليون سهم عادي بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم بواقع 0.04 سهم مجاني لكل أصلي، تمول من أرباح العام المالي 2020.

الجدير بالذكر، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات مدينة نصر للإسكان في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.