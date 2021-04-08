أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

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وكالات _ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2014 بقيادة قفزات لأسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في فبراير. وكانت القراءة السابقة لفبراير 116.0 نقطة.
وقالت فاو إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها لتسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020.
أضاقت أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.
ورفعت فاو توقعاتها لموسم حبوب 2020 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 مليار طن مما يشير إلى زيادة 2% على أساس سنوي.
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