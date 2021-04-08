البورصة تصعد 0.35% مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 10263 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.20%، ليتداول عند مستوى 55.03 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.86%، و 0.75%.

وسجلت تداولات البورصة 83.165 مليون جنيه على 120 شركة من خلال 2.356 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة المهندس للتأمين المصدرة لعدد 2.291 مليون سهم بقيمة إجمالية 33.338 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار 46 شركة مقابل تراجع 8 شركات بينما لم تتغير أسعار 65 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.507 مليون جنيه، منها 1.323 مليون جنيه للمؤسسات، و183.973 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي 1.019 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 10.844 مليون جنيه، مقابل 9.825 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 487.902 ألف جنيه، منها 450.563 ألف جنيه للأفراد، و 37.338 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية للأسمنت قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.20%، تلاه الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 5.75%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 5.30%.

بينما تصدر سهم اميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.73%، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 1.65%، ثم سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 1.36%.