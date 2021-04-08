مال وأعمال

التعاون الدولي تبحث ترتيبات انعقاد الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية المشتركة

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اجتمع مسئولو وزارة التعاون الدولي، بدمترو سينك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، لبحث ترتيبات عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والمنتظر عقدها بالقاهرة، وذلك في إطار زيارة نائب وزير الخارجية الأوكرانى للقاهرة بهدف بحث تعزيز سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى تأتى على رأسها: الزراعة، الآلات والمعدات، الأثاث، البنية التحتية، وكذا التباحث بشأن موقف الوثائق بين الجانبين، إلى جانب إمكانية عقد منتدى أعمال مصرى أوكرانى على هامش اجتماعات هذه اللجنة.

وتسعى اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، لإيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التجارة، الصناعة، الصحة والدواء، الزراعة، الطاقة، السياحة، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والدول الصديقة، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزراي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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