مبيعات بي إم دبليو تقفز 33.5% في الربع الأول من 2021

وكالات _ أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات اليوم أن مبيعاتها في الربع الأول من 2021 فاقت مستويات ما قبل الجائحة بدعم من مبيعات الشركة في آسيا.

وباعت الشركة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 636.6 ألف سيارة بارتفاع 5% عن الربع الأول من 2019 وبارتفاع 33.5% عن الربع نفسه من 2020.

وجاء ارتفاع المبيعات بدعم من ارتفاع الطلب في آسيا.

وباعت بي إم دبليو 230 ألف سيارة في الصين بزيادة 60 ألفا عن الربع الأول من 2019.

وسجلت الشركة مبيعات قياسية في آسيا ككل حيث باعت 237 ألف سيارة.

وفي أوروبا باعت 239 ألف سيارة وهو أقل مما كان عليه الوضع قبل الأزمة ولكنه أعلى بـ 8% عن الربع الأول من 2020.

وباعت بي إم دبليو 78 ألف سيارة في أمريكا في الربع الأول بارتفاع 17% عن نفس الفترة من 2020 ولكنه أقل من مستويات ما قبل الأزمة.