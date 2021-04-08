الطلبيات الصناعية الألمانية ترتفع في فبراير بدعم طلب محلي قوي

_ أظهرت بيانات أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في فبراير مدفوعة بطلب محلي قوي، في مؤشر آخر على أن المصنعين بصدد تخفيف أثر الانخفاض المرتبط بالجائحة للإنتاج بصفة عامة في الربع الأول.

لكن آفاق نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ما زالت تكتنفها الضبابية بفعل سلالات فيروس كورونا الأشد عدوى والارتفاع السريع للإصابات بكوفيد-19 مما قد يجبر السلطات على تشديد القيود مجددا في الأسابيع المقبلة.

وتكشف البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات على السلع المصنعة في ألمانيا زادت على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية 1.2% على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات .

وتأتي الزيادة القوية في فبراير بعد ارتفاع عُدل نزولا إلى 0.8% في يناير.

هذا وقفزت الطلبيات المحلية 4% على أساس شهري في فبراير بينما انخفضت الطبيات الخارجية 0.5%. لكن الطلبيات من دول منطقة اليورو زادت 2.7%.