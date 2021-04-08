مال وأعمال

سلطنة عمان تشكل مجلس إدارة البورصة تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة

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_ كتبت وزارة الإعلام العمانية على تويتر اليوم، أن جهاز الاستثمار العماني الذي تديره الدولة شكل مجلس إدارة لسوق الأسهم تماشيا مع مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة

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مريم الجابري

مريم الجابري

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