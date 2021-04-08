_ كتبت وزارة الإعلام العمانية على تويتر اليوم، أن جهاز الاستثمار العماني الذي تديره الدولة شكل مجلس إدارة لسوق الأسهم تماشيا مع مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تشكل مجلس إدارة البورصة تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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