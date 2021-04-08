الليرة التركية تواصل التراجع وخسائرها تصل إلى 10% منذ بداية 2021

بلومبرج _ تراجعت الليرة التركية لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.2% لتصل خسائرها منذ بداية 2021 إلى 10% وهي النسبة الأكبر بين الأسواق الناشئة.

وأعلنت تركيا أمس تسجيل 54,740 إصابة جديدة بكورونا وهو ما يمثل 5 أمثال الإصابات التي كان يتم تسجيلها عندما أعلن الرئيس أردوغان تخفيف الإغلاق في الأول من مارس.

كما ارتفع عدد الوفيات اليومية لمستوى قياسي بواقع 276 وفاة.

ومنذ إقالة محافظ البنك المركزي المصري ناجي إقبال في 20 مارس يبيع المستثمرون الأجانب أصولا بالليرة كما استغل السكان المحليون الفرصة لتحويل مدخراتهم بالدولار وتحقيق أرباح.