مكاسب البورصة المصرية ترتفع إلى 0.8% منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%، ليتداول عند مستوى 10309 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.29%، ليتداول عند مستوى 55.08 جنيه. وارتفع كلا من EGX70, EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.79%، و 1.56% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 350.653 مليون جنيه على 176 شركة من خلال 15.401 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 105 شركة مقابل تراجع 18 بينما لم تتغير أسعار 52. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 20.120 مليون جنيه، منها 17.313 مليون جنيه للمؤسسات، و2.807 مليون جنيه للأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.699 مليون جنيه، منها 10.027 مليون جنيه للمؤسسات، و2.672 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين صافي شراء بقيمة 7.420 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 18.733 مليون جنيه، مقابل 11.312 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. وتصدر سهم المجموعة المصرية المصرية العقارية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.18%، تلاه سهم العربية للأسمنت بنسبة 8.85%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.54%. بينما تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.75%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 3.46%، ثم سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 2.13%.ش

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