كولدويل بانكر تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية

تستهدف شركة كولدويل بانكر مصر تحقيق مبيعات تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه مبيعات للغير في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالي، وفق كريم زين، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف زين في بيان، أن تلك المبيعات تمثل ما بين 30 إلى 40% من إجمالي المبيعات المستهدفة في 2021، مشيرا إلى أن هناك زيادة طلب على الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية من العملاء في الخليج خاصة السعودية والكويت سواء من المواطنين او المصريين المقيمين بهما.

وأشار إلى أن القاهرة الجديدة تأتي في المرتبة الثانية ثم الشيخ زايد واكتوبر ثم الساحل الشمالي وأخيرا السخنة.

ولفت إلى أن 10% من المبيعات التى حققتها الشركة كانت للعملاء في الخارج ومن المتوقع زيادة النسبة إلى 15%.

وتابع أن السوق العقاري رواجاً كبيراً خاصة في مشروعات العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة الذين يمثلون ما يقرب من 60% من مبيعات السوق العقاري، كما قامت الشركة بتحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات جنيه في النصف الثاني من عام 2020

وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من القرارات الخاصة بمحدودي الدخل بهدف التخفيف عن كاهلهم تمثل بادرة أمل لقطاع كبير من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات عقارية بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 20 سنة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل الزيادة التي يشهدها قطاع العقارات في مصر في الفترة الأخيرة، حيث جاء قرار الرئيس بمثابة عودة الروح للقطاع العقاري، وحل جذري لمشكلة الإسكان على جميع المستويات سواء المواطنين المستفيدين منها او المطورين.