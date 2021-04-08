القومي للحوكمة يوقع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاستخدام منصة أتينجي

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط، بروتوكول تعاون مع المشروع العالمي للتحول الرقمي، وبرنامج تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة التابعين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بشأن تعزيز مبادرات بناء القدرات من خلال التعلم الرقمي في مصر، والاستخدام المشترك للبنية التحتية الرقمية لمنصة أتينجي.

وأعلنت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد بموجب البروتوكول هو الجهة الوحيدة في مصر المنوطة برفع البرامج التدريبية واستخدام منصة أتينجي وتداول البرامج الموجودة بها علي مستوي أفريقيا.

وأوضحت أن المنصة مفتوحة للفئات كافة في القارة الأفريقية حيث يحصل المتدرب علي شهادة إلكترونية فور الانتهاء من البرنامج التدريبي، مؤكده أنه تم اختيار المعهد من قبل أتينجي كشريك حصري من مصر لتوسيع فرص التدريب في جميع أنحاء مصر والقارة الأفريقية.

وأوضحت شريف أن الهدف من التعاون يتمثل في تسهيل الوصول إلى عروض التدريب لتوفير المهارات الفنية والتنظيمية في المؤسسات الشريكة في مصر، إلي جانب تنفيذ برامج التعلم الرقمي وربطها بالتدريبات التقليدية التناظرية الحالية وبالتالي تعزيز نجاح التعلم الشامل للمجموعة المستهدفة وتقوية إدارة الموارد البشرية بشكل كبير في جميع أنحاء الإدارة العامة.

وتابعت أن الجزء الجوهري والمتكامل من التعاون تمثل في الاستخدام المشترك للبنية التحتية الرقمية لمنصة أتينجي وبيئة التعلم وجميع الأدوات التي تم تطويرها بالفعل من جانب المشروع العالمي للتحول الرقمي المقدم علي منصة أتينجي.

جدير بالذكر أن منصة أتينجي هي منصة تعلم رقمي تتيح الوصول إلى محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة في أي وقت وفي أي مكان ووفقًا للوائح حماية البيانات، حيث تم تطوير أتينجي من قبل فريق من خبراء التعليم والرقميين كجزء من المشروع العالمي “Africa Cloud”، ويعتبر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هو المستخدم الحصري للمنصة وذلك تنفيذًا لمبادرة “أفريقيا الذكية والتي أنشئها السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عند توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ويُشار إلي أن بموجب البروتوكول فإن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي معنيين بوضع النماذج الأولية وتطوير مواد التعلم الرقمية لقطاع الإدارة العامة المصري من أجل التوسع المستقبلي القابل للتطوير للمنتجات والخدمات المقدمة، والتأكد من أن دورات التعليم الإلكتروني تفي بالمتطلبات الفنية والتعليمية لأتينجي، وكذلك توزيع وتنفيذ دورات التعلم الإلكتروني عبر أتينجي بما يتماشى مع التوصيات المقدمة من GP Digital ، بالإضافة إلى إدارة المستخدمين وتقديم الدعم اللازم للدورة.