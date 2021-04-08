باي موب تعلن عن إتمام عملية تمويل باستثمارات بقيمة 15 مليون دولار

أعلنت شركة باي موب، للمدفوعات الرقمية عن إتمام عملية تمويل لجمع استثمارات من الفئة “أ” في واحدة من إحدى معاملات الأسهم في مجال التكنولوجيا المالية في شمال إفريقيا بلغت نحو 15 مليون دولار ما يعادل 235 مليون جنية مصري من المستثمرين الحاليين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه العملية تمثل الدفعة الثانية من التمويل الذي يأتي بعد الدفعة الأولى البالغة 3.5 مليون دولار تمثل 54 مليون جنية مصري، التي تم الحصول عليها في يوليو 2020.

وأضافت، أن حزمة الاستثمارات الجديدة تأتي من شركة Global Ventures، وهي شركة رأس المال الاستثماري في الامارات العربية المتحدة، وشركة A15 المتخصصة في تمويل الشركات التكنولوجية وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي”FMO”.

وأكدت باي موب، أن الاستثمارات الجديدة ستأتي في إطار مواصلة توسيع شبكة التجار الذين تتعامل معهم، والاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها، بالإضافة إلى تطوير حزمة منتجاتها ودعم جهود التوسع الإقليمي.

وأشارت إلى أنها تعمل على توفير حزمة من حلول المدفوعات الرقمية المحسّنة الأكثر سرعة وسهولة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الخدمات المالية الضرورية، وذلك في إطار جهود ومبادرات البنك المركزي المصري المصري نحو التحول الرقمي وتفعيل الدفع الإلكتروني، بما يساهم في تكريس مفاهيم الشمول المالي.

ولفتت، إلى أنها تقوم بتسريع توسعها في المملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، خلال عام 2021.

وتبلغ حصة باي موب من البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ما يزيد عن ٨٥٪ من الحصة السوقية للمعاملات التي تتم في السوق المصري، كما تخدم التجار في خمسة أسواق مختلفة بما فيها كينيا، وباكستان، والأردن، وفلسطين إلى جانب السوق الرئيسي في مصر، بحسب البيان.

وفيما يخص عمليات قبول المدفوعات، فقد حققت الإيرادات الشهرية لباي موب نمواً يزيد عن 5 أضعاف في عام 2020، حيث تم استخدام وتقديم حلول الدفع الرقمي للعديد من القطاعات الاقتصادية متضمنة أكثر من 35,000 عميل محلى وأجنبي مثل Swvl, ElGouna, Tradeline, LG, Samsonite, Aeropostale, Befit, Breadfast, Gourmet والجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرهم، كما بلغ إجمالي حجم المدفوعات السنوية لشركة باي موب أكثر من 5 مليار دولار، ما يعادل نحو أكثر من 80 مليار جنيه مصري.

وقال إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة باي موب، إن هناك فرص غير مسبوقة للتوسع في المنطقة، خاصةً وأنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في المدفوعات الرقمية، وهو ما يدفع الشركة إلى العمل مع الهيئات التشريعية المختلفة لمعالجة هذا الأمر.

وأضاف، إن الزيادة الأخيرة لرأس المال ستؤدي إلى الإسراع بوتيرة تقدم باي موب نحو خفض الفجوة السوقية للمدفوعات الرقمية، كما أنها تأتي نتيجة ثقة المستثمرين في نموذج أعمال وسجل الشركة.

من جانبه، أوضح باسل مفتاح، الشريك العام لشركة Global Ventures، إن باي موب تمتلك العديد من الحلول التكنولوجية، التي لا يمكن الاستغناء عليها، ولذلك تمت عملية التمويل.

وقال، إن فرصة باي موب في السوق هائلة؛ حيث يمكن لها قيادة التحول الرقمي في مصر في مجال المدفوعات المالية من خلال حلولها المتنوعة والتي طورتها، معبرًا عن تطلعه إلى مواصلة دعم توسعها في المنطقة.

وبدوره، قال كريم بشارة رئيس مجلس إدارة شركة A15، إن شركته تعد أحد أوائل الداعمين لشركة باي موب، كما أنها تعمل على إحداث ثورة في تطوير النظم المالية وتقدمها داخل وخارج مصر.

وأكد، أن شركة باي موب تمكنت من تحقيق عائدات كبيرة بموارد محدودة للغاية، حيث إن مشاهدة تأثير تيسير الخدمات المالية لملايين المستهلكين وعشرات الآلاف من التجار إلى جانب النمو المفرط كان بمثابة تجربة مُرضية للغاية لشركة A15.

وقال چاب رينكينج، مدير صندوق الأسهم الخاصة في بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي “FMO”، إن باي موب تتلاءم بشكل ممتاز مع برنامج المشاريع التابع لبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي استنادًا خدماتها المتمثلة في تقديم حلول الدفع المبتكرة والقدرة الفعالة على إشراك الآلاف من التجار المصريين غير المتوفر لديهم الخدمات المالية التي تقدمها الشركة وشركاؤها.

وأضاف، أن برنامج المشاريع، هو برنامج استثماري تبلغ قيمته نحو 200 مليون يورو ويقوم بتمويله بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي ووزارة الشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية ويستهدف دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في مراحلها المبكرة داخل الأسواق الناشئة.